Юрист рассказал, сколько лет стажа потребуется для получения страховой пенсии

В 2024 году для того, чтобы получить страховую пенсию, потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, слова которого передает «Прайм».

В следующем году минимум по баллам вырастет до 30. По словам юриста, число пенсионных коэффициентов зависит от начисленных за период работы взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности трудового стажа.

За отработанный год начисляется максимум 10 баллов. Один балл равен 133,05 рубля.

Он отметил, что если человек выходит на пенсию в этом году с минимальным количеством баллов, то его пенсия составит 11 886,89 руб. В случае накопления 100 баллов пенсия составит 21 439,88 руб., 150 баллов — 28 092,38 руб.

16 апреля эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих заявила, что в России в мае будут увеличены пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, получивших первую группу инвалидности в этом месяце, а также пенсионеров, достигших 80-летнего возраста.

Днем ранее российское правительство поддержало принятие закона о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, которые потеряли родителей во время спецоперации.

Ранее сообщалось, что пенсии могут направить на биржу.