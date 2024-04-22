На Украине сообщили о массовых попытках покинуть страну по поддельным документам

Около 10 мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, уклонисты также пытаются подкупить пограничников. Демченко добавил, что сотрудники Госпогранслужбы совместно с украинскими правоохранителями действуют и в приграничной зоне, чтобы «заблаговременно разоблачать попытки незаконного пересечения границы». Среди самых популярных направлений для уклонистов он назвал границы с Молдавией и Румынией.

20 апреля сообщалось, что четыре мужчины сбежали с Украины в Венгрию в сопровождении человека, одетого в военную форму. Пять человек смогли незаконно пересечь государственную границу вблизи населенного пункта Дийда, расположенного в Закарпатской области Украины.

Днем ранее во Львове правоохранители задержали начальницу отделения больницы филиала центра здравоохранения уголовно-исполнительной службы по подозрению во взяточничестве.

Ранее полиция Украины назвала число разыскиваемых в Киеве уклонистов от мобилизации.