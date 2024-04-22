В Москву может опять вернуться температура в 20 градусов

Температура в Москве начнет значительно подниматься с четверга. Так, к концу недели ночью ожидается более 10°С, а днем температура поднимется выше + 20°С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«Начиная с четверга, мы ожидаем заметное увеличение температуры. Прекрасная и комфортная погода, с температурой значительно выше средней», — отметил он, добавив, что с четверга на востоке циклона начнет поступать теплый воздух.

Метеоролог сообщил, что ночью в четверг температура поднимется на 4-7°С выше нуля, а днем будет плюс 16-18°С.

«В пятницу и субботу ночные температуры будут выше 10-градусной отметки, примерно на 10-11°С выше нуля», — сообщил Вильфанд. Дневная температура к концу недели достигнет 19-22°С тепла.

Кроме того, к концу недели возможны осадки, которые будут более заметны по сравнению с началом недели. Атмосферное давление останется около нормы.

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