Больше трети россиян воспользуются отпуском за свой счет для отдыха в майские

Больше трети — 37% — сотрудников возьмут два дня отпуска за свой счет, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая. Такие данные получили аналитики проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» по итогам исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 24% добавят к ним 6-8 мая, чтобы получить фактически двухнедельный отпуск.

Планируют продолжать работу в привычном режиме 22% опрошенных. Остальные респонденты в большинстве своем не определились, стоит ли продлевать и без того длинные выходные.

21% опрошенных поедут на отдых за границу. 28% отправятся в туры по России. 46% всех участников опроса независимо от дополнительного отпуска в майские праздники обязательно поедут на дачу. Остальные участники исследования планируют провести время дома с семьей и друзьями.

28% заранее отложили средства на майские праздники по аналогии с новогодними каникулами. 12% используют ранее накопленные деньги на организацию отдыха. 58% планируют не выходить за пределы стандартных трат.

33% считают переносы выходных на майские праздники излишними и согласились бы, чтобы их было меньше. 35% отмечают, что даже во время праздников должны будут решать ряд рабочих вопросов, но в целом это их не беспокоит.

«В этом году перенос праздничных дней поспособствовал тому, чтобы работники могли выбрать для себя фактическую длительность внепланового отдыха. Перерывы между сплитами выходных дней небольшие, а продолжительность самих выходных вполне достаточная. Тем не менее усталость от затяжной снежной зимы взяла очевидный верх, и люди по большей части берут незначительные два дня, чтобы в течение недели снять груз накопившихся проблем и заодно решить домашние дела. Влияние такого решения с чисто экономической точки зрения несущественное, но многим даст время на перезагрузку и новое силы на вовлечение в рабочие процессы», — прокомментировала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Ранее в России вырос спрос на майские путешествия.