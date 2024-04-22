Россияне рассказали, каких суеверий придерживаются при трудоустройстве

Почти каждый десятый россиянин (8%) знает суеверия или приметы о работе. 26% респондентов имеют представление о них, но не могут перечислить их названия. 66% опрошенных не знают, что значат приметы. Это показал опрос сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

23% участников исследования всегда учитывают приметы и суеверия при трудоустройстве или перед важными рабочими встречами. Так чаще всего поступают работники банковской отрасли (66%) и торговли (35%).

26% респондентов стараются оставаться позитивными и обращают внимание только на хорошие знаки. Среди них чаще всего встречаются сотрудники образовательной сферы (50%) и производства и агропрома (41%). 7% суеверны только в отношении рабочих вопросов.

44% опрошенных не верят в приметы. Скептиков больше всего в IT-сфере (66%).

Среди тех, кто придерживается суеверий, 38% считают наиболее применимыми «счастливый» костюм. 32% респондентов проголосовали за широкую улыбку перед встречей. 29% просят друзей заочно ругать вас во время собеседования, а 23% предпочитают найти пятилистник сирени или 4-листный клевер.

19% участников исследования кладут монетку в обувь, 17% прикалывают булавку к подкладке костюма, 16% рисуют смену работы в карте желаний. 15% натирают ботинки до блеска. 12% респондентов кладут крупную банкноту в бумажник перед собеседованием.

9% опрошенных придерживаются других примет, например, надевают тотемное украшение.

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