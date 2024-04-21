В Подмосковье горит производственное здание

В производственном здании, расположенном в подмосковном Орехово-Зуеве, начался пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«На улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области горит производственное здание сложной конструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что силы пожарных сосредоточены на ликвидации пожара и защите находящихся рядом строений.

21 апреля сообщалось, что пожарные успешно потушили возгорание на территории одного из крупнейших рынков в Астрахани.

Крыша магазина и торговые павильоны загорелись вечером в воскресенье. Исходная площадь возгорания составила 650 кв. м, затем увеличилась до 1,2 тысячи кв. м.

До этого МЧС России сообщало о крупном пожаре в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Спасателями были приняты все меры для предотвращения распространения огня на другие здания. На место возгорания был направлен пожарный поезд.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.