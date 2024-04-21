Прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Астрахани

Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговых рядах в Астрахани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.
На место выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.
До этого сообщалось, что пламя охватило кровлю магазина и торговые павильоны. Площадь возгорания составляла 650 квадратных метров. В МЧС уточнили, что на месте от ведомства работают 13 единиц техники и 41 человек.
Позже появилась информация, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров. Возгорание удалось локализовать.
На данный момент информация о пострадавших, а также о причинах пожара не поступала.
Ранее в Москве пять человек пострадали при пожаре в сауне.