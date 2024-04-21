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Пожар на рынке в Астрахани локализовали

МЧС: крупный пожар на рынке в Астрахани локализован

Пожар, охвативший торговые павильоны на рынке в Астрахани, локализовали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

«В 20:41 мск пожар в Астрахани локализован», — сказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что пламя охватило кровлю магазина и торговые павильоны. Площадь возгорания составляла 650 квадратных метров. В МЧС уточнили, что на месте от ведомства работают 13 единиц техники и 41 человек.

Позже появилась информация, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров.

На данный момент информация о пострадавших, а также о причинах пожара не поступала.

Это не первый крупный пожар в этом городе в апреле. До этого в Астрахани вспыхнула сухая трава в Кировском районе. Тогда площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Ранее в Архангельской области 27 человек лишились дома после пожара.

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