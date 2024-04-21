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Площадь пожара в Астрахани выросла до 1,2 тыс. «квадратов»

МЧС: площадь пожара, охватившего торговые павильоны в Астрахани, увеличилась

Площадь пожара, охватившего торговые павильоны в Астрахани, увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

«Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и очень плотной застройкой. Происходит наращивание группировки», — уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, пламя охватило кровлю магазина и торговые павильоны на площади 650 квадратных метров.

Это не первый крупный пожар в этом городе в апреле. До этого в Астрахани вспыхнула сухая трава в Кировском районе.

По данным МЧС, пламя охватило территорию площадью 600 кв. метров недалеко от жилых домов. Местных жителей временно эвакуировали из-за сильного задымления.

В тушении пожара участвовали 40 спасателей при поддержке 14 единиц спецтехники.

Ранее в Воронеже около нефтебазы загорелся ангар с пиломатериалами и станками.

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