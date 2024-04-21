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В Нигере прошла акция против пребывания в стране американских военных

Aïr Info Agadez: в Нигере протестующие потребовали покинуть страну военных США

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Mahamadou Hamidou/Reuters

В крупнейшем городе Нигера Агадесе сотни людей вышли на акцию протеста с требованием к американским военным покинуть страну. Об этом сообщает портал Aïr Info Agadez.

«Мы, население Агадеса и всего Нигера, убеждены, что наличие какой-либо иностранной военной базы на нашей территории не может быть благоприятным для нашей безопасности и представляет форму неоколониализма», — заявил один из участников акции с трибуны.

На опубликованных кадрах видно, что участники митинга держат в руках флаги Нигера, Мали и России. Некоторые участники пришли с транспарантами, один из которых, например, призывает американских военных уйти из страны, так как их пребывание не имеет никакого значения в африканской стране.

Еще на одном плакате написано: «Здесь Агадес, а не Вашингтон. Армия США, уходи».

До этого доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев заявил, что требования некоторых африканских стран о выводе американских военных с их территорий могут продолжиться, Нигер и Чад дали понять, что США являются нежеланным гостем.

Ранее в конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться за африканские госперевороты.

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