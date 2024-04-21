В Астрахани загорелись торговые павильоны

Кровля магазина и торговые павильоны загорелись в Астрахани, площадь возгорания составляет 650 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

«Горит кровля магазина и торговые павильоны на общей площади 650 кв. метров. Предварительно, пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте от ведомства работают 13 единиц техники и 41 человек. Этот район города плотно застроен, из-за чего есть риск перехода огня на соседние здания.

До этого в Москве пять человек пострадали во время пожара в сауне. Среди них младенец и семилетний мальчик.

Возгорание сауны таунхауса по улице Адмирала Лазарева произошло утром 21 апреля. На цокольном этаже частного дома загорелись вещи и мебель на площади около 20 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных из окна дома на третьем этаже валил густой черный дым.

Ранее в Новосибирске загорелась крыша многоквартирного жилого дома.