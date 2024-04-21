В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей

Гоночная машина вылетела за пределы трассы и въехала в толпу зрителей во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке. Об этом сообщает издание Newsfirst.

Сообщается, что водитель машины потерял управление и въехал в толпу зрителей. Состояние пострадавших зрителей оценивается как критическое.

«Гоночный автомобиль вылетел за пределы трассы, в результате чего семь человек погибли и более 20 человек были госпитализированы с травмами», — говорится в сообщении.

Вечером 5 апреля мужчина намеренно въехал в веранду бара-ресторана Le Chat qui pêche в коммуне Этель, департамент Морбиан. В этот момент там ужинали несколько десятков человек. В результате инцидента семь посетителей получили ранения.

Злоумышленником оказался 58-летний пьяный мужчина, который перед тем, как совершить преступление, был насильно выдворен из заведения. В отношении него возбудили уголовное дело по четырем статьям.

Ранее в Москве водитель шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара.