Тюменский губернатор заявил, что прирост уровня воды в реке Ишим замедлился

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что прирост уровня воды в реке Ишим замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр.

«Река Ишим продолжает обновлять исторический максимум. На 18:00 (16:00 по московскому времени) уровень воды в городе составил уже 1061 см», — сообщил Моор.

Он отметил, что прирост уровня воды замедлился. При этом он подчеркнул, что данные показатели не должны никого успокаивать и важно не терять бдительность.

До этого Моор рассказал, что спасатели работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, где заглушка в трубе не выдержала напора воды. По его словам, здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы заблокировать трубу.

Ранее правительство Тюменской области сообщило о превентивном отключении света в Ишиме.