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Жительница затопленного Орска публично отчитала мэра города

Baza: жительница затопленного Орска публично отчитала мэра города

Жительница затопленного Орска эмоционально раскритиковала мэра города Василия Козупицу во время его встречи с пострадавшими от наводнения горожанами. Видео публикует Telegram-канал Baza.

Россиянка пришла на встречу с градоначальником и сразу начала перечислять свои претензии к властям. По ее словам, на протяжении двух недель в городе нет воды, при этом до властей невозможно дозвониться. Женщина также сказала, что до сих пор не получила обещанную материальную помощь.

Она отметила, что ее муж не вернулся из зоны СВО. Женщина подчеркнула, что из-за потопа осталась в одних шортах.

Козупица после встречи заявил, что будет работать над высказанными жительницей вопросами и пожеланиями.

До этого Козупица прокомментировал информацию об отъезде своего сына Николая в Саудовскую Аравию после начала мобилизации в России в сентябре 2022 года. До этого глава Орска ответил на расследование о сыне, который приобрел элитную недвижимость в Дубае.

Ранее сообщалось, что паводковая вода ушла из 75,5% домов в Орске.

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