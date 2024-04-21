«Лежала в крови»: очевидцы — о состоянии девочки, на которую упала береза в Красногорске

Девочка, на которую упала береза в подмосковном Красногорске, после ЧП лежала в крови и плакала. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Ангелина. Женщина отметила, что у ребенка не было шанса отбежать, поскольку «все произошло за секунду». По ее словам, девочку из-под дерева достали мужчины.

«Я в этот момент вытаскивала своего ребенка с качели, как услышала хруст. Увидела уже, как девочка лежала под березой в крови, плакала. Как я поняла, папа с ней был. Она была в сознании, кровь была на лице и в месте соприкосновения с землей. Сначала мужчины немного оттянули березу и вызвали скорую. Девочку трогать нельзя ведь, и она лежала, плакала негромко. Даже если бы родитель был прям рядом, там это за секунду все произошло, невозможно было бы отбежать. Я сама своего ребенка стягиваю с качели, а у него там еще ноги застряли, я тоже думала, мы не успеем, заденет нас. Но мы успели. Там вообще непонятно было, куда бежать. Она упала, [береза] высокая очень. Качель, которая ближе к березе, прям проломило. Ветер был как весь день сегодня, особо мощного порыва не было. Береза подозрения вызывала до этого», — сказала она.

Еще одна очевидица случившегося, в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что скорая приехала на вызов через шесть минут, а все это время девочку успокаивал ее отец.

«Я сидела напротив, когда дерево упало. Мы не видели, на кого упало, так как кораблик стоит там, где дети поднимаются, играют. Когда подбежали к упавшему дереву, люди уже начали кричать: «Вызовите скорую». Я увидела, что ребенок в лежит в крови рядом с деревом, мужчины успели подбежать и достать ее. Я сразу вызвала скорую, конечно же. Рядом был папа, успокаивал ее. Скорая приехала через шесть минут. В принципе, ветер был не такой уж большой, обычный. Просто скрипы услышали. Среагировали на все, потому что люди в сторону побежали. Девчонка была в сознании, когда скорая забрала. Плакала», — подчеркнула она.

21 апреля прокуратура Московской области сообщила, что в парке Ивановские пруды в Красногорске на двухлетнего ребенка из-за сильного порыва ветра упало дерево. По данным ведомства, девочка была госпитализировано с открытой черепно-мозговой травмой, проводится проверка.

Как позднее уточнили ТАСС в пресс-службе подмосковного минздрава, ребенок находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее москвичей предупредили о шквальных порывах ветра до 18 м/с.