Жительница Краснодара оставила на улице ребенка в надежде, что его заберет бывший муж

В Краснодаре женщина поздно вечером оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Как рассказала «Газете.Ru» ее подруга Ирина (имя изменено), женщина сделала это после ссоры с бывшим мужем, которого встретила во время прогулки. По ее словам, отец девочки отказывался помогать бывшей супруге с оплатой лечения и забирать ее к себе, поэтому она решила оставить ребенка рядом с ним на улице, не ожидая, что он уйдет без него.

«Я знаю эту семью семь лет. Общалась с Мариной (имя изменено) вчера сразу после произошедшего. Она была очень расстроена и плакала, так как сделала опрометчивый и импульсивный поступок. Она гуляла по району и встретила своего бывшего, отца ребенка, с его новой женой. Начался диалог, она спросила, будет ли он оплачивать реабилитации малой, оплачивать ортезы, они тоже очень дорогие, и просила вернуть деньги за общагу, которую она продала, живя с ним, и отдала на развитие его бизнеса — это 700 тысяч рублей. Просила его забирать дочь хоть раз в две недели, чтобы она могла навести порядок дома, приготовить и поработать, так как помимо дочери есть сын. Ребенок тяжелый, ей не объяснить, что можно, что нет. Она все в доме разносит, ее на две минуты без присмотра оставить нельзя, нужно давать дорогостоящие лекарства по времени. Он ее высмеивал оскорблял, вывел на сильные эмоции, его новая пассия тоже подстрекала. После всего сказанного она просто сказала ему: «Пусть дочка теперь с тобой побудет», коляску к нему подтолкнула, развернулась и пошла в противоположную сторону. Она не думала, что он развернется и уйдет без дочери», — сказала она.

Ирина отметила, что после произошедшего ее подруга сразу же начала переживать за дочь и бояться, что бывший супруг ее не забрал.

«Марина сказала, что он так отстраненно повел себя по отношению к дочери, даже не смотрел в ее сторону. Сказал, что у него нет дочери, делай, что хочешь, хоть сдавай ее, ему все равно. Она не придала его словам значения, а когда домой пришла, начала переживать — вдруг он способен ее не взять с собой и оставить. Звонила и спрашивала, плача, что теперь делать, как узнать, с ним она или нет. Она же у него заблокирована везде — не позвонить. Она начала везде узнавать, не поступал ли ребенок с особенностями. Поехала в отделение, написала заявление, по итогу нашла», — добавила она.

Женщина уточнила, что Марине удалось найти свою дочь в одной из больниц, однако ребенка ей теперь не отдают. Ирина подчеркнула, что ее подруга боится писать заявление на бывшего мужа, поскольку «у него много связей».

«Ребенок был в инфекционке и сейчас там. Конечно, будут проблемы. Будут и проверять и выяснять все, что положено. Ребенка пока не отдают. Сказали, чтобы взяла справку, что не лишена родительских прав и еще какие-то. Она бывшего мужа боится очень, у него много связей, чтобы портить ей жизнь. И он ее неоднократно бил, поднимал руку. На каждую встречу с ним она брала в сумочке диктофон и скрытую видеокамеру, электрошокер и перцовый баллончик. А бить он умеет без следов, но больно», — заключила она.

21 апреля Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщил, что местная жительница оставила на улице возле магазина ребенка-инвалида и убежала. Отмечалось, что сотрудники полиции вместе с сотрудниками ПДН, приехавшие ночью забрать девочку, нашли в коляске пакет с вещами, однако никаких записок и документов там не было.

Ранее детский омбудсмен рассказала о семье из Омска, где пенсионерка избила внука молотком.