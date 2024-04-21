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Немецкие округа потребовали остановить приток украинских беженцев

Die Welt: округа Германии больше не хотят принимать украинских беженцев

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Sergei Grits/AP

Немецкие округа потребовали остановить приток украинских беженцев в страну из-за невозможности их размещения. Об этом заявил президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер, сообщает издание Die Welt.

«Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблем становится все больше и больше», – сказал Загер.

По данным издания, с Загером в этом вопросе солидарны представители окружных муниципалитетов ФРГ, которые требуют от Берлина и ЕС принятия мер по борьбе с ростом миграции, а также остановки притока беженцев из Украины.

По словам Загера, несмотря на поддержку Киева, возникает вопрос, нужно ли приезжать в Германию такому количеству людей из страны, охваченной боевыми действиями. Он отметил, что только в Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше беженцев с Украины, чем во всей Франции.

Политик предложил строить защищенное от погоды жилье на безопасном западе Украины.

До этого Германия и Польша задумались о сокращении мер поддержки украинских беженцев.

Ранее в ФРГ началась вербовка украинских беженцев для службы в ВСУ.

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