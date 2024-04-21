В Подмосковье береза упала на двухлетнюю девочку на детской площадке

В Подмосковье врачи спасают двухлетнюю девочку после того, как на нее упало крупное дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в Красногорске, в парке Ивановские пруды. Высокая береза упала на детскую площадку, где на качелях находился ребенок. Причиной произошедшего стал ветер.

Девочку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В прокуратуре организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства. Специалисты также дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание участка.

«По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте работают следователи.

До этого в Челябинске ребенок забрался на верхушку аттракциона на детской площадке, упав с нее и пролетев около 2,5 метров вниз головой. Мальчику вызвали скорую помощь, его госпитализировали. Информация о травмах отсутствует.

Ранее в Петербурге неизвестные с ножом ограбили ребенка на детской площадке.