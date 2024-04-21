Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ногинске ребенок застрял между ярусами кровати и не смог выбраться

В Ногинске трехлетний ребенок застрял головой в лестнице кровати

close
100%
Shutterstock

В Ногинске трехлетний ребенок застрял между лестницей и ярусом своей кровати. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, мальчик пытался спуститься с верхнего яруса и застрял в проеме между лестницей и ярусом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает mk.ru, утром ребенок проснулся раньше обычного, но решил слезть с кровати, просунувшись между реек. Он просунул голову и продвинуться дальше или назад не смог.

«Скорее всего, у мальчика в этот момент началась паника, но вместо того, чтобы позвать на помощь, он начал бороться с кроватью», – сообщается в публикации.

В момент инцидента мать ушла по своим делам, отец готовил кашу для ребенка на кухне. Увидев сына в детской комнате, он попытался реанимировать его, но не получилось. Приехавшие на место медики также не смогли улучшить ситуацию.

Ранее в Сочи восемь часов спасали туриста в шортах с заснеженного склона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами