В Ногинске ребенок застрял между ярусами кровати и не смог выбраться

В Ногинске трехлетний ребенок застрял между лестницей и ярусом своей кровати. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, мальчик пытался спуститься с верхнего яруса и застрял в проеме между лестницей и ярусом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает mk.ru, утром ребенок проснулся раньше обычного, но решил слезть с кровати, просунувшись между реек. Он просунул голову и продвинуться дальше или назад не смог.

«Скорее всего, у мальчика в этот момент началась паника, но вместо того, чтобы позвать на помощь, он начал бороться с кроватью», – сообщается в публикации.

В момент инцидента мать ушла по своим делам, отец готовил кашу для ребенка на кухне. Увидев сына в детской комнате, он попытался реанимировать его, но не получилось. Приехавшие на место медики также не смогли улучшить ситуацию.

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