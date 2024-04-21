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В Подмосковье капитально отремонтируют школы и детские сады

К первому сентября в Подмосковье отремонтируют школы и детские сады

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В Московской области к первому сентября капитально отремонтируют 41 школу и 23 детских сада, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

В ведомстве отметили, что на объектах завершается демонтаж внутренних конструкций и производится замена инженерных сетей.

Также в школах и детских садах отремонтируют фасады и кровли, заменят оконные блоки, коммуникации и обновят внутреннюю отделку, а также благоустроят прилегающие территории.

В министерстве строительного комплекса региона отметили, что в школах и детских садах также создадут комфортную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все образовательные учреждения подготовят в срок.

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