В Подмосковье капитально отремонтируют школы и детские сады

В Московской области к первому сентября капитально отремонтируют 41 школу и 23 детских сада, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

В ведомстве отметили, что на объектах завершается демонтаж внутренних конструкций и производится замена инженерных сетей.

Также в школах и детских садах отремонтируют фасады и кровли, заменят оконные блоки, коммуникации и обновят внутреннюю отделку, а также благоустроят прилегающие территории.

В министерстве строительного комплекса региона отметили, что в школах и детских садах также создадут комфортную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все образовательные учреждения подготовят в срок.