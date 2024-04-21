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В Петербурге женщина на электросамокате сбила ребенка и скрылась

В Петербурге задержали женщину, которая на самокате сбила ребенка

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Shutterstock

В Василеостровском районе Петербурга женщина на электросамокате сбила маленького ребенка и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба городского управление МВД.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Беринга, женщина на самокате врезалась в мальчика, пятилетний ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. Совершившая наезд, скрылась с места происшествия не оказав пострадавшему помощи.

20 апреля правоохранители установили личность подозреваемой, 52-летняя нигде не работающая женщина доставлена в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре ищут водителя кикшерингового самоката, который на полной скорости сбил дошкольника. Пострадавшего ребенка на скорой забрали в больницу. Врачи диагностировали ему перелом костей лица, у ребенка серьезные проблемы со зрением, медики не дают прогнозы по его восстановлению.

Ранее с подростка, сбившего на самокате 77-летнюю пенсионерку, взыскали полмиллиона рублей.

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