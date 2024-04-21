В Саратовской области Волга затопила набережную населенного пункта

Половодье на Волге затопило набережную в городе Вольске. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Новости Саратова и области».

«Набережная вся затоплена. Два мола погрузились полностью под воду. Сейчас уровень воды составляет 771 см, за сутки он увеличился на 18 см. Критическая точка — 990 см», — пояснили в информационном канале.

До этого синоптик Роман Вильфанд назвал сложной ситуацию с половодьем на Волге.

Вильфанд отметил, что сложная ситуация с половодьем продолжится на Волге из-за глубины промерзания почвы и большого количества снега.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов РФ названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее в Саратовской области спасли 13-летнюю школьницу, провалившуюся под лед.