Политолог назвала провальной попытку Запада раскритиковать игру «Смута»

Российский проект «Смута» вовлечен в жаркие споры и дебаты не только в России и на территории СНГ, но и за рубежом, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Вербицкая.

«Сегодня шквальная критика в сторону российских разработчиков заполоняет просторы YouTube и желтой прессы. Однотипные видео-обзоры и собранные под копирку тезисы напоминают прием белого шума, целью которого стоит намеренное поглощение позитивных отзывов. При этом под микроскопом критики оказалась не только сама игра, но и вопросы, связанные с ее созданием и бюджетированием», — сказала она.

Вербицкая отметила, что на «Смуту» было выделено 500 млн рублей, что сравнительно мало для высокобюджетной игры класса ААА.

«Для сравнения, на создание широко известной игры Atomic Heart, запустившей сердце русского геймдева, выделено не менее $25 млн, что составляет более двух миллиардов рублей. Кроме того, на устранение багов и доведение игры до качественного продукта ушло не менее семи лет», — сказала политолог.

По ее словам, разработчики «Смуты» смогли привлечь внимание аудитории.

«Согласно информации из открытых источников по типу Вордстата, в одном только Яндексе количество запросов на тему игры за последний месяц составило в совокупности около 1,5 млн, а на тему информации о бюджете игры – как минимум 25 тыс. запросов. Такую форсированную волну негатива можно расценивать как провалившуюся попытку провести дискредитирующую информационную компанию», — отметила Вербицкая.

Она подчеркнула, что запрос на отечественные продукты растет, а российская фанбаза готова поддерживать российский геймдев.

«Российский проект «Смута» — это новый феномен, который заслуживает внимания», — заключила политолог.

Напомним, релиз российской игры «Смута» состоялся 4 апреля 2024 года. Действие игры разворачивается в 1612 году во времена Смуты.