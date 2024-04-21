Рязанского мотоциклиста жестоко избили, по ошибке приняв за диверсанта

Житель Рязани рассказал о жестком избиении военными, принявшими его за диверсанта. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

Недавно Руслан купил себе мотоцикл и решил обкатать его перед сезоном. По словам других мотоциклистов, лучше всего для этого подходила дорога неподалеку от военного аэродрома. Руслан отправился туда, но, когда увидел, что следов других мотоциклов нет, развернулся и уехал. Мужчина заправил мотоцикл и повез его в гараж. По пути его остановили трое вооруженных людей, представившиеся бойцами отряда «Вихрь». Они спросили, был ли Руслан возле аэродрома, отобрали мотоцикл, а его повели в штаб.

Мужчина пробовал пояснить, что не делал ничего противозаконного — на дороге не было ограничительных знаков. Руслан сам разблокировал телефон, предлагал показать паспорт с пропиской (он зарегистрирован в районе военного аэродрома Дягилево), но военные его не слушали. Мужчину отвели в кабинет к старшему, представили как шпиона, а в качестве доказательства рассказали про перекусанную проволоку, найденную якобы рядом с аэродромом. По словам Руслана, он, естественно, отрицал все обвинения, но без толку. В качестве еще одного доказательства военные указали на украинский телеграм-канал, на который был подписан Руслан. Мужчина объяснил, что это пророссийский канал, а все остальное в его подписках — российские издания и военкоры. Доводы никого не убедили — Руслана, по его словам, продолжали бить четыре человека в масках, а еще пробовали оторвать ухо пассатижами.

Как рассказал мужчина, в конце концов военные поняли, что ошиблись, и вызвали наряд ДПС. Руслану приказали молчать о произошедшем, а полицейским рассказать историю, как он упал с мотоцикла. Руслана отвезли в ОВД, выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую.

Медики диагностировали у мужчины перелом глазницы, носа и ребер, контузию левого глаза, пневмоторакс, множественные ушибы. В больницу к нему приезжали полицейские — на этот раз он написал заявление. Также заявление приняли в военной прокуратуре.

Ранее трое подростков устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области.