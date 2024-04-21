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Пожар вспыхнул на нефтепроводе на востоке Сирии

SANA: в сирийской провинции Хомс начался пожар на нефтепроводе

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Shutterstock

На нефтепроводе провинции Хомс на востоке Сирии начался пожар. Об этом сообщает агентство SANA.

В публикации говорится, что возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. На месте работают пожарные команды.

По данным радиостанции Sham FM, на месте возгорания было обнаружено тело мужчины, рядом с ним были найдены режущие инструменты.

23 марта беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, пострадавших нет. В результате на территории завода произошел пожар.

До этого инвестор оценил, что будет с ценами на нефтяные котировки в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Ирак может запустить старый трубопровод для поставок нефти в Турцию.

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