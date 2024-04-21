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В Сербии обнаружили авиабомбу НАТО 1999 года, прошла эвакуация

МВД Сербии: 1,3 тыс. человек эвакуированы из-за обнаруженной авиабомбы НАТО 1999 г.

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В сербском городе Ниш больше 1 тыс. жителей эвакуированы из-за обнаруженной неразорвавшейся мощной авиабомбы времен агрессии НАТО 1999 года, заявили в МВД Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Бомбу обнаружили при земляных работах в густонаселенном жилом районе «Стеван Синджелич». Речь идет о неуправляемой бомбе общего назначения МК 84, которая применялась Соединенными Штатами со времен войны во Вьетнаме, весом в 1 тонну с 430 килограммами взрывчатого вещества. В результате были эвакуированы 1,3 тысячи местных жителей, из них 17 человек обратились за медицинской помощью.

«Операцию по нейтрализации бомбы проведут сотрудники Отдела по уничтожению взрывных устройств Сектора по ЧС МВД», — приводятся слова главы Сектора по ЧС Луки Чаушича, развернувшего в Нише оперативный штаб.

Сперва планируется снять детонатор, потом по перекрытым улицам бомбу вывезут за пределы города, гду уничтожат управляемым взрывом. В операции задействованы 230 сотрудников МВД и городских служб.

4 апреля 1949 года появилась Организация Североатлантического договора. За свою историю НАТО успело побывать как инструментом сдерживания, так и принять непосредственное участие в нескольких военных конфликтах. Страны альянса отметились бомбардировками Югославии, операцией в Афганистане и вторжением в Ирак. Какие государства оказались разгромлены под натиском блока и можно ли считать НАТО эффективным сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший командующий НАТО в Европе призвал увеличить численность сил в Косово.

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