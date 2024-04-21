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В регионе РФ зампрокурора пропал по дороге на работу

Mash: в Липецкой области пропал замглавы транспортной прокуратуры Сергей Коняев

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В Липецкой области во время поездки на работу пропал заместитель главы Липецкой транспортной прокуратуры Сергей Коняев, следователи ведут его поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 18 апреля Коняев вышел из своего дома в Ельце, сел в машину и поехал на работу. Там его и видели в последний раз.

До работы зампрокурора так и не доехал, отметили журналисты. Больше о чиновнике не было никаких сведений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время поиск Коняева идет по всей области.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ ищут таинственно пропавшую финалистку конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинову. Она исчезла в ночь на 12 апреля, когда подрабатывала в такси. Известно, что вместе с ней пропал ее знакомый Станислав Норбоев, который сел в машину, и с тех пор их никто не видел.

Тем временем в Москве, предположительно, нашелся немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, исчезнувший в 2018 году на горнолыжном курорте в Альпах. Хауб возглавлял холдинг Tengelmann Group (в него входит сеть строительных магазинов OBI) и был одним из богатейших людей Германии.

Ранее стало известно, что пропавшая семья с детьми почти год жила в лесном шалаше в Тульской области.

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