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В Петербурге мальчик нашел в парке петарду и подорвал себя на ней

В Петергофе ребенок подорвал себя на найденной петарде

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Haggardous50000/Shutterstock

Ребенок из Петербурга оказался в больнице после прогулки в парке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Петергофе, на территории «Знаменки». Мальчик отправился на прогулку и нашел петарду, после чего взорвал ее.

В результате 13-летний петербуржец получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища. По оценкам медиков, ребенок находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья мальчика на учете не состоит. Сам пострадавший находится на домашнем обучении.

До этого в Петербурге учитель стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжелого вреда школьнику. Ребенок бегал по школьным коридорам и, чтобы его остановить, педагог выставил руку вперед. В результате мальчик врезался в нее и неудачно упал на спину. У пострадавшего диагностировали перелом двух грудных позвонков.

Ранее фанаты «Барселоны» перепутали автобусы и забросали петардами своих же игроков.

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