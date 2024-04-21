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В Москве ожидаются шквальные порывы ветра до 18 м/с

МЧС предупредило о шквальных порывах ветра до 18 м/с в Москве и Подмосковье

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Комплекс городского хозяйства Москвы

МЧС предупредило о шквальных порывах ветра скоростью 13-18 м/с в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Москвы.

В МЧС призвали автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

До этого сообщалось, что в Москве 21 апреля ожидается облачная погода с прояснениями и температура до +17℃.

Ветер в столице будет дуть северо-восточный, восточный, 6-11 м/с. Специалисты не исключили местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от +13 до +18℃. Но в темное время суток столбики термометров не поднимутся выше +8℃. В ночь на 22 апреля не исключен кратковременный дождь, местами прогремят грозы.

Ранее более 100 деревьев упали в Москве и области из-за сильного ветра.

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