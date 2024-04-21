Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крокодил растерзал подростка, выпрыгнувшего в воду из сломанной лодки

Fox News: в Австралии крокодил растерзал школьника в 500 метрах от берега

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В Австралии крокодил напал на 16-летнего подростка, школьник пытался доплыть до берега, выпрыгнув из сломавшейся лодки. Об этом сообщает Fox News.

16-летний подросток вместе с младшим братом отправился на рыбалку к острову Сайбай в Австралии, на обратном пути у детей сломалась лодка. Братья решили вплавь преодолеть расстояние около 500 метров и добраться до берега, в какой-то момент на старшего из подростков напал крокодил.

Рептилия растерзала мальчика и утащила его под воду. Его младший брат вызвал экстренные службы, отыскать хищника пока не удалось, местность осматривают с вертолетов. Крокодила планируют отловить и усыпить.

До этого сообщалось, что в одном из зоопарков Австралии трехметровый крокодил набросился на ветеринарного врача, который осматривал ему зубы. Мужчина чудом спасся, на помощь ему бросились коллеги. Семь сотрудников зоопарка удерживали рептилию, пока животному вводили снотворное, крокодила удалось избавить от больного зуба.

Ранее женщина нашла в своем доме двухметрового крокодила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами