Крокодил растерзал подростка, выпрыгнувшего в воду из сломанной лодки

В Австралии крокодил напал на 16-летнего подростка, школьник пытался доплыть до берега, выпрыгнув из сломавшейся лодки. Об этом сообщает Fox News.

16-летний подросток вместе с младшим братом отправился на рыбалку к острову Сайбай в Австралии, на обратном пути у детей сломалась лодка. Братья решили вплавь преодолеть расстояние около 500 метров и добраться до берега, в какой-то момент на старшего из подростков напал крокодил.

Рептилия растерзала мальчика и утащила его под воду. Его младший брат вызвал экстренные службы, отыскать хищника пока не удалось, местность осматривают с вертолетов. Крокодила планируют отловить и усыпить.

До этого сообщалось, что в одном из зоопарков Австралии трехметровый крокодил набросился на ветеринарного врача, который осматривал ему зубы. Мужчина чудом спасся, на помощь ему бросились коллеги. Семь сотрудников зоопарка удерживали рептилию, пока животному вводили снотворное, крокодила удалось избавить от больного зуба.

Ранее женщина нашла в своем доме двухметрового крокодила.