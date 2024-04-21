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Трое подростков устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области

Baza: в Смоленской области подростков подозревают в поджоге релейных шкафов

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Depositphotos

Шестиклассника, восьмиклассника и девятиклассника подозревают в поджоге релейных шкафов в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следователей, 13-летний, 14-летний и 16-летний школьники сожгли оборудование на железной дороге в Смоленской области, злоумышленники повредили три релейных шкафа на станции Гусино.

По версии правоохранителей, подростки могли пойти на преступление за вознаграждение в размере 70 тысяч рублей, задание совершить диверсию они получили от неизвестного в одном из мессенджеров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Самаре задержали двух 16-летних подростков при попытке поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, подростки признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории Самарской области.

Ранее в Кировской области за поджог на железной дороге наказали двух подростков.

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