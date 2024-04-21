Власти Тюменской области рассказали, когда ожидать пик паводка в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пик подъема воды в реке Ишим в границах одноименного города ожидается к вечеру воскресенья или в ночь на понедельник. Об этом пишет «Интерфакс».

«Судя по динамике в последние часы, я думаю, что сегодня к вечеру или в ночь здесь в городе Ишим должен сформироваться пик паводка», — сообщил губернатор.

До этого он сообщил, что паводковая обстановка на территории региона остается напряженной. Также в Тюменской области подсчитали количество населенных пунктов, отрезанных паводком.

21 апреля в 8:00 по местному времени (6:00 мск) уровень воды в части реки Ишим, расположенной в районе одноименного города в Тюменской области, вырос до 1051 см.

Ранее стало известно, что психологи помогают властям Ишима убеждать жителей покинуть свои дома.