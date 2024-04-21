В «Справедливой России» осудили члена партии, зарезавшего жену

Бывший кандидат в депутаты Тверской думы от «Справедливой России — За правду» Евгений Никольский, убивший свою жену, будет исключен из партии в ближайшее время, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СРЗП. Там также пообещали оказать необходимую поддержку родственникам погибшей.

«Глубоко сожалеем о произошедшем! Это действительно наш партиец. В ближайшее время будет исключен из партии. Подобное недопустимо! Мы осуждаем подобное! Семье, близким родственникам погибшей будет оказана необходимая поддержка. Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в причинах произошедшего и виновный понесет заслуженное наказание. Никому не дано права лишать жизни другого!» — сообщили в партии.

Утром 20 апреля экс-кандидат в депутаты Тверской думы Евгений Никольский разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором признался в убийстве своей жены. Судя по тексту, который оставил мужчина, мотивом стала ревность.

Как позднее сообщил Mash, мужчина был задержан. В свою очередь, Telegram-канал Baza утверждал, что после преступления Никольский попал в больницу — брат жены ударил его домкратом. Депутат Госдумы и председатель Совета регионального отделения партии в Тверской области Алексей Чепа подтвердил «Газете.Ru» информацию о госпитализации Никольского.

Ранее в Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой.