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Россиянин перегрелся в бане и угрожал уборщице

В Красноярском крае посетитель общественной бани напал на пенсионерку

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Depositphotos

В Зеленогорске задержал местный житель, который напал на пожилую сотрудницу общественной бани и угрожал ей. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

В правоохранительные органы обратилась 61-летняя жительница Зеленогорска, сотрудница общественной бани рассказала, что в парилке отдыхала компания из пяти человек. Когда время сеанса истекло, не все посетители покинули помещение, женщина зашла в номер для проведения уборки.

В какой-то момент в помещение ворвался один из посетителей, мужчина начал кричать на банщицу, схватил пожалую женщину за одежду, прижал к стене и стал наносить удары кулаком в стену, выкрикивая угрозы.

Напуганная россиянка и вызвала полицию, но на момент прибытия наряда посетители успели сбежать. Спустя несколько дней дебошира задержали, в отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин ударил ножом сотрудницу банка, попросившую его показать паспорт.

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