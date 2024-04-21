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В Казахстане мужчина застрял в «спартанском» шлеме

МЧС Казахстана помогло мужчине освободиться от «спартанского» шлема

МЧС Казахстана помогло мужчине освободиться от самодельного «спартанского» шлема. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в городе Кызылорд. Извлекали голову мужчины из железного шлема с помощью специальных инструментов, при этом сам «головной убор» не пострадал.

До этого археологи нашли в Ионическом море древний шлем воина, приняв его за камень.

Как пишут СМИ, объект был найден в водах недалеко от Вендикари, небольшого острова на юго-восточном побережье Сицилии. Сначала археологи подумали, что им попал в руки камень странной формы, но при детальном исследовании стало понятно — это шлем воина, изготовленный примерно в XV веке.

«Это тип шлема, очень распространенный среди пехоты того периода, а также использовавшийся в корабельных войсках», — прокомментировали специалисты.

Команда археологов добавила, что продолжит обследование местности для поисков дополнительной информации.

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