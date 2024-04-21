В Кургане зафиксировали спад уровня воды

Паводковая ситуация в городе Кургане стабилизировалась. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Он отметил, что распространившаяся в населенном пункте вода постепенно идет на спад. Но, по словам главы региона, расслабляться еще рано.

«Сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня [воды] ниже опасного», — подчеркнул представитель властей.

При этом публикация дополнена снимками города Кургана, сделанными из космоса. Шумков обратил внимание, что на этих фотографиях хорошо видны масштабы весеннего паводка в административном центре области. Более того, они свидетельствуют о важности дамбы для защиты населенного пункта.

«Спасибо всем, кто работал над ней вместе с нами последние две недели», — поблагодарил губернатор региона.

Днем 20 апреля Шумков заявил, что уровень воды в городе Кургане снова начал подниматься после непродолжительного спада. На этом фоне жителей микрорайонов, расположенных рядом с дамбой, призвали эвакуироваться.

Однако к вечеру уровень воды в соответствующей части реки Тобол снизился до 1011 см. За четыре часа показатель уменьшился на четыре сантиметра.

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