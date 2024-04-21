Ледовый затор в под Томском спровоцировал поднятие уровня воды в Оби

Ледовый затор возник в Молчановском районе Томской области. Он стал причиной резкого поднятия уровня воды в Оби на 107 см. Об этом сообщил глава района Юрий Сальков в своем Telegram-канале.

«Во второй половине дня образовался затор, ориентировочно между населенными пунктами Молчаново и Нижняя Федоровка», - написал он.

По словам чиновника, в результате вода начала прибывать. По последним данным, подтопленными оказались 21 приусадебный участок. Вода зашла в три домовладения и поднялась «выше уровня пола». Сальков подчеркнул, что пришлось эвакуировать шесть человек, в том числе четыре несовершеннолетних жителя региона.

Губернатор Томской области Владимир Мазур уточнил в сообщении, что людей расселяют в пункт временного размещения в селе Молчаново.

«В нашей области продолжается ледоход. <…> Ситуация на Оби стабильная», — написал он.

Накануне в МЧС предупредили об опасном уровне воды в реке Томь в Томске.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.