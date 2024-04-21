Власти Новокузнецка предупредили о подъеме реки Томь до опасного уровня

Река Томь в Новокузнецке Кемеровской области поднялась до отметки 630 сантиметров, что является опасным уровнем, сообщил глава города Сергей Кузнецов. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 21 апреля река Томь — 630 см (опасный уровень), река Томь (Абашево) — 600 см (30 см до опасного). Река Кондома (Калтан) — 500 см (130 см до опасного), река Аба — 20 см (160 см до опасного)», — отметил Кузнецов.

По его словам, жилые дома не затоплены, а условиям жизнедеятельности местных жителей ничто не угрожает.

11 апреля Кузнецов объявил эвакуацию маломобильных групп населения из подтопляемых территорий Новокузнецка: 6-й км, Вертолетная площадка и Форштадт. По его словам, сохраняется тенденция к повышению уровня воды в реках на территории населенного пункта.

До этого уровень реки Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года и составил 997 сантиметров. Позже вода поднялась выше этого показателя — уровень Ишима превысил метр.

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