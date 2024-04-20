В День единых действий «Сад памяти» заложили сразу в нескольких регионах страны, сообщили организаторы акции.

Высадка деревьев в этот день прошла в Москве, Самарской области и в Республике Северная Осетия – Алания. Несколько школ ЛНР также присоединились к памятным мероприятиям в рамках акции «Сад памяти».

В Москве высадили деревья в СОШ №1861. В Северной Осетии – Алании в селе Балта высадили 1000 саженцев дуба красного. В Самарской области высадка деревьев прошла в Ставропольском лесничестве, где на площади 5 га высадили свыше 22 тысяч сосны обыкновенной.

Ежегодно 19 апреля на всей территории России отмечают День единых действий «Без срока давности». Его смысл – в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно 19 апреля на всей территории России отмечают День единых действий «Без срока давности». Его смысл – в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.