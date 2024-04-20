Белгородской области выделили более 2 млрд рублей

Правительство России выделило свыше 2 млрд рублей Белгородской области, в том числе на поддержку людей, вынужденно покинувших жилье. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным и размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ассигнования из резервного фонда правительства будут направлены, в том числе на оказание мер поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) покупку производственных мощностей пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности региона.

Также деньги пойдут на выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника субъектов среднего и малого предпринимательства в сфере потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что аграрные предприятия региона, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали получать компенсации.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.