«Нормальный, уравновешенный»: в Госдуме рассказали о зарезавшем жену справедливороссе из Твери

Бывший кандидат в депутаты Тверской думы от «Справедливой России — За правду» Евгений Никольский, убивший свою жену, сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой, он без сознания. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы и председатель Совета регионального отделения партии Алексей Чепа. Он отметил, что, по предварительным данным, Никольский зарезал супругу на почве ревности, после чего брат убитой ударил его по голове.

«Конечно, я его знаю. Сегодня он утром выехал из Твери в Старицу, там была его жена. И по непонятным пока причинам, возможно, это ревность... Но это должно следствие [установить], я сейчас буду вам говорить непроверенные факты, потому что полиция данных не дает. Но предварительно вроде бы получилось так, что он ее зарезал, а брат жены нанес ему телесные повреждения. Он без сознания, в реанимации с черепно-мозговой травмой. Осталась девочка у них. Мы даже не знаем, в какой больнице он находится, сведений никаких не дают», — сказал он.

Чепа подчеркнул, что Никольский всегда был «нормальным и уравновешенным» человеком, поэтому он не знает, «что ему могло прийти в голову».

«Ничего предосудительного я за ним не замечал. Вообще нормальный был, уравновешенный парень. Сейчас я узнаю, что вроде бы версия такая, что на почве ревности, знаете как бывает, черт знает что в голову могло прийти. Тяжело, не знаю. Ребята все молодые относительно, активный был, общественной работой занимался. Что такое могло прийти в голову, я не знаю. Нет у меня причин, каких-то версий», — добавил он.

Одна из знакомых убитой в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Никольская была «очень светлым, добрым и скромным человеком». А другая подчеркнула, что «не верит» в то, что она могла «предать» супруга.

Утром 20 апреля экс-кандидат в депутаты Тверской думы Евгений Никольский разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором признался в убийстве своей жены. Судя по тексту, который оставил мужчина, мотивом стала ревность.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку... Она — мой последний стимул жить», — написал он.

Как позднее сообщил Telegram-канал Mash, мужчина был задержан. В свою очередь, Telegram-канал Baza утверждал, что после преступления Никольский попал в больницу — брат жены ударил его домкратом.

Ранее в Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой.