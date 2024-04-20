Оренбургские власти раскрыли число подтопленных в регионе домов

В Оренбургской области подтопленными остаются 13 326 домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«На 17.00 в регионе на территории 15 муниципальных образований в 70 населенных пунктах и 45 СНТ подтоплены: 13 326 жилых домов (из них 55 МКД), 20 729 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители получают положенные выплаты – 43 тысячам оренбуржцев средства уже перечислены на счета, в работе более 359 тысяч заявлений.

До этого сообщалось, что в Оренбурге уровень реки Урал снизился до 1017 сантиметров. На данный момент подтоплено 14 микрорайонов, три населенных пункта и 22 СНТ.

Жительница Оренбурга ранее рассказала, что местным предстоит очень много работы, чтобы устранить последствия паводков. По словам девушки, вода из города уходит в село Илек, поэтому многие волонтеры уезжают туда, чтобы продолжать помогать.

Ранее в Оренбургской области появились мобильные инфоцентры для оповещения населения.