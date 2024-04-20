Бывший кандидат в депутаты Тверской думы после убийства супруги попал в больницу

Бывший кандидат в депутаты Тверской думы Евгений Никольский после того, как лишил жизни собственную жену Екатерину, сам угодил в больницу. Брат супруги ударил его домкратом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации ресурса, в момент ссоры между супругами перед совершением преступления, рядом находился брат Екатерины. Он попытался оказать сестре помощь, но Никольский препятствовал этому, тогда брат несколько раз ударил взбешенного экс-политика домкратом, подвернувшимся поблизости. После этого Николая госпитализировали в областную больницу в отделение реанимации.

Перед этим Никольский признался в убийстве 36-летней супруги. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, он не намерен «отпираться» и понесет необходимое наказание. Вместе с тем он выразил мнение, что «все сделал правильно». Преступник также отметил, что его единственная просьба — позаботиться о 11-месячной дочери. Он добавил, что ребенок является его последним стимулом для жизни.

Ранее в Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой.