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Бывший кандидат в депутаты Тверской думы после убийства супруги попал в больницу

Экс-кандидат в депутаты думы Твери Никольский после убийства жены попал в клинику

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Евгений Никольский/VK

Бывший кандидат в депутаты Тверской думы Евгений Никольский после того, как лишил жизни собственную жену Екатерину, сам угодил в больницу. Брат супруги ударил его домкратом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации ресурса, в момент ссоры между супругами перед совершением преступления, рядом находился брат Екатерины. Он попытался оказать сестре помощь, но Никольский препятствовал этому, тогда брат несколько раз ударил взбешенного экс-политика домкратом, подвернувшимся поблизости. После этого Николая госпитализировали в областную больницу в отделение реанимации.

Перед этим Никольский признался в убийстве 36-летней супруги. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, он не намерен «отпираться» и понесет необходимое наказание. Вместе с тем он выразил мнение, что «все сделал правильно». Преступник также отметил, что его единственная просьба — позаботиться о 11-месячной дочери. Он добавил, что ребенок является его последним стимулом для жизни.

Ранее в Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой.

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