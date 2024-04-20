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Уровень воды у Ишима превысил метр

Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 1006 см

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Телеграм-канал Александр Моор

Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 1006 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительства региона.

«Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20:00 (18:00 по московскому времени) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень прибавил за сутки 95 см.

Ранее стало известно, что уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года и составил 997 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, на данный момент «голова» паводка подходит к населенному пункту. Перед деревней пойма залита водой. Ниже река Ишим все еще находится в русле.

До этого сообщалось, что временная насыпь рядом с городом Ишим, расположенным в Тюменской области, оказалась размыта в результате весеннего паводка.

Ранее сообщалось, что вода из Ишима подходит к дамбам села Казанское.

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