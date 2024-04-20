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Бывший кандидат в депутаты думы Твери признался в убийстве своей жены

Экс-кандидат в депутаты думы Твери Никольский признался в убийстве своей супруги

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Николай Никольский, бывший кандидат в депутаты думы Твери, признался в убийстве 36-летней супруги. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, я это сделал», — написал Никольский.

По словам мужчины, он не намерен «отпираться» и понесет необходимое наказание. Вместе с тем он выразил мнение, что «все сделал правильно».

«Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — заявил экс-кандидат в депутаты.

Никольский также отметил, что его единственная просьба — позаботиться о 11-месячной дочери. Мужчина добавил, что ребенок является его последним стимулом для жизни.

До этого сообщалось, что в Приморском крае пенсионер случайно убил жену поставленной против зверей ловушкой.

Ранее в Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой.

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