Бывший кандидат в депутаты думы Твери признался в убийстве своей жены

Николай Никольский, бывший кандидат в депутаты думы Твери, признался в убийстве 36-летней супруги. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, я это сделал», — написал Никольский.

По словам мужчины, он не намерен «отпираться» и понесет необходимое наказание. Вместе с тем он выразил мнение, что «все сделал правильно».

«Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — заявил экс-кандидат в депутаты.

Никольский также отметил, что его единственная просьба — позаботиться о 11-месячной дочери. Мужчина добавил, что ребенок является его последним стимулом для жизни.

До этого сообщалось, что в Приморском крае пенсионер случайно убил жену поставленной против зверей ловушкой.

Ранее в Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой.