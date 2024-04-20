«Город продолжает жить»: жители Кургана — об обстановке во время паводков

Жительница Кургана Надежда рассказала «Газете.Ru», что вода продолжает прибывать в город, из которого уже эвакуировались женщины, дети и пожилые люди. Женщина отметила, что у нее затоплены автомобили и подвал дома.

«Вода растет. Питьевой воды хватает. Женщины и дети, пожилые люди эвакуировались. Мужчины с лодками остались охранять имущество от мародеров. Я с детьми уехала до начала паводка. Муж остался дома. Там полный подпол воды, в доме пока сухо. Затоплены автомобили, не успели вывезти. У мужа все хорошо, есть генератор. В районе работает магазин, пока его не затопило. Муж плавает на лодке, по возможности спасает животных. Технику не вывозили, подняли от пола насколько смогли. Сколько по численности мародеров не знаю. Но в нашем районе ловили двух человек в первые дни паводка», — сказала она.

Еще одна местная жительница Лидия, у которой затопило дом, добавила, что спасла вместе с мужем некоторые ценные вещи, однако все, что осталось — «придет в негодность, особенно мебель».

Житель Кургана Денис в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что недостатка воды в городе нет, а все водоочистные станции работают в штатном режиме.

«С водой проблем нет: в магазине цены вернулись на допотопные, в автоматах вода есть, очереди исчезли. Арбинка работает в штатном режиме. Это водоочистные сооружения, обеспечивающие 90% города водой в кране. Вода соответствует нормам, хотя бывает иногда неприятный привкус, но это скорее всего от более усиленной дезинфекции воды. Остальные 10% это железнодорожный водоканал и частные насосные станции. Уровень воды на 18:00 был 1011 [сантиметра], за два часа ушла на четыре сантиметра. Но пока опасность не миновала», — пояснил он.

Мужчина уточнил, что волонтеры спасают много животных из затопленных районов, в том числе домашний скот.

«Сотрудники администрации, МЧС, Росгвардии, волонтеры и просто добровольцы и неравнодушные находятся в ежеминутной готовности отреагировать на любые ситуации. В городе работает большой штат сотрудников МЧС с других городов, соседние города прислали много техники в помощь. В таком режиме еще наверное дня три-четыре. Потом будет определенность. С затопленных территорий спасаем много животных: кошек и собак в основном, но бывают и брошенные поросята и ягнята. Правая сторона Тобола пострадала очень сильно. Затоплены первые этажи. Но город продолжает жить. Вместе справится со всеми неприятностями», — заключил он.

20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводковая вода в Кургане снова начала подниматься из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки. Губернатор отметил, что в некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы.

Кроме того, жителей микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане призвали эвакуироваться в связи с ростом уровня воды в реке Тобол.

По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов.

Ранее в Кургане приостановили работу двух котельных из-за наводнения.