Почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди попытались привезти в Москву в мебели

Почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди попытались привезти в Москву в офисной мебели. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, фуру с грузом остановили в районе населенного пункта Красная Горка. Среди офисной мебели, находившейся внутри, сотрудники таможни обнаружили в спрятанных ящиках 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди. Документов на морепродукты у водителя не оказалось.

Установлено, что деликатесы были незаконно ввезены из Белоруссии. Страна происхождения морепродуктов на данный момент неизвестна. Согласно документам, офисную мебель, в которой их спрятали, везли в Москву.

«Таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Перевозчику грозит штраф до 1 млн рублей, либо до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок», — сообщили в ФТС России.

Ранее в Домодедово задержали вьетнамца с пятью бутылками вина на 3 млн рублей.