Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди попытались привезти в Москву в мебели

В Москву попытались привезти почти 700 кг устриц и лобстеров в мебели

close
100%
«ФТС России | ProТаможню»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФТС России | ProТаможню»

Почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди попытались привезти в Москву в офисной мебели. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, фуру с грузом остановили в районе населенного пункта Красная Горка. Среди офисной мебели, находившейся внутри, сотрудники таможни обнаружили в спрятанных ящиках 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди. Документов на морепродукты у водителя не оказалось.

Установлено, что деликатесы были незаконно ввезены из Белоруссии. Страна происхождения морепродуктов на данный момент неизвестна. Согласно документам, офисную мебель, в которой их спрятали, везли в Москву.

«Таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Перевозчику грозит штраф до 1 млн рублей, либо до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок», — сообщили в ФТС России.

Ранее в Домодедово задержали вьетнамца с пятью бутылками вина на 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами