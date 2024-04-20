Представители Сбера почтили память воинов Великой Отечественной войны

Сбер провел в деревне Щекутино Наро-Фоминского района Подмосковья традиционную акцию памяти и возложение цветов к мемориалу воинам 4-й стрелковой дивизии народного ополчения, которая в годы Великой Отечественной войны защищала Москву.

Банк взял шефство над мемориалом в 2015 году и теперь проводит реставрационные работы и обустройство территории.

Ежегодно в преддверии Дня Победы возле мемориале Сбер устраивает акции памяти, в которых принимают участие ветераны — бывшие работники Сбербанка, ветераны Минэкономразвития, Среднерусского банка, Наро-Фоминского городского округа, администрация и учащиеся местных школ, сотрудники банка со своими семьями.

Как отметил присутствовавший на мероприятии зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, участники акции приходят к мемориалу, чтобы вспомнить, как в те далекие времена воины, ополченцы, защищали нашу Родину.

«Среди погибших были те, кто работал в тех же учреждениях, где сегодня работаем мы. Именно здесь, на этой линии соприкосновения, произошел их подвиг. Благодаря этому подвигу сегодня у нас есть возможность жить, развиваться, строить новое будущее и с уверенностью смотреть вперед», — сказал Станислав Кузнецов.

После митинга, минуты молчания и возложения цветов возле мемориала состоялся запуск шаров и концерт «Наша память о войне».

Также пришедших угостили солдатской кашей с полевой кухни.

Для детей организовали мастер-класс по созданию открыток для воинов 202-й зенитной ракетной бригады, которые в эти дни находятся в зоне проведения СВО.

В истории Великой Отечественной войны 20 апреля — важная дата. В этот день 82 года назад официально завершилась Битва за Москву, участниками которой были бойцы 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района столицы.