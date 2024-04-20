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Россиянин избил пенсионерку лопатой ради пенсии и украл у нее продукты

В Волгоградской области мужчина жестоко избил пенсионерку лопатой ради пенсии

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Depositphotos

В Волгоградской области мужчина жестоко избил пенсионерку лопатой ради пенсии и украл у нее продукты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в хуторе Калиновский. По версии правоохранительных органов, 52-летний мужчина узнал о том, что 82-летняя местная жительница получила пенсию, и пришел к ней в дом с требованием отдать деньги. Когда пенсионерка отказалась, он взял деревянную лопату и начал ее избивать.

Воспользовавшись моментом, злоумышленник украл у пожилой женщины из дома продукты, мобильный телефон и магнитофон. После этого он скрылся.

Пенсионерку госпитализировали с множественными травмами головы, лица и конечностей. Подозреваемого в нападении мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о разбое, россиянина заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом.

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