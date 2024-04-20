«Проблемы нарастают как снежный вал»: депутат Останина — об обстановке в Оренбуржье

Ситуация в затопленном Оренбуржье не стабилизируется, поскольку, несмотря на снижение уровня воды, люди не могут вернуться в свои дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы от региона Нина Останина. Она отметила, что в Орске не хватает ни питьевой, ни технической воды.

«Прилетела оттуда буквально вчера поздно вечером. Была я там с понедельника (15 апреля. — «Газета.Ru») по вчерашний день. К сожалению, вода уходит, но обнажаются проблемы людей, они становятся очень человеческими. Первая проблема — люди не заезжают в свои дома, потому что еще не ушла вся вода. Второе — люди продолжают сторожить свои дома. Например, поселок Ивановское под Оренбургом, где люди живут в палаточном городе, но вселиться в свои дома не могут, хотя дома какие-то затоплены частично. То есть проблема еще не решена, к сожалению, не стабилизируется. Особенно в Орске, где совсем отключена вода: нет ни питьевой, ни технической воды. Вода только привозная, воды не хватает. Я не видела, чтобы там люди брали воду из луж, как пишут, но воды действительно не хватает», — сказала она.

Останина уточнила, что министр образования региона отменил дистанционное обучение для школьников, но при этом в образовательных учреждениях продолжают располагаться пункты временного размещения и отсутствует вода.

«По распоряжению министра образования областного дети ушли с дистанта, хотя пункты временного размещения в школах так и остались и не решены проблемы санитарные. Понятно, что нет воды — нет горячего питания. Как работать? Элементарно — туалеты. Я просто не понимаю, как это делать, потому что даже технической воды нет. Матери спрашивают, как одежду детям стирать, если нет технической воды, куда вы их в школы направляете? Нельзя имитировать ликвидацию проблем, потому что это еще больше раздражает людей. К сожалению, по мере убывания воды происходит нарастание проблем. Нет питания горячего, люди живут в палатках, ночью холодно. Но люди из палаток не выезжают, потому что сторожат свое имущество. Вода уходит, но пока что обработка почвы не начата. Ни в Орске, ни в Оренбурге люди не знают, когда это будет, то есть нет четкого графика. В Орске нет вакцины для прививок от гепатита А», — добавила она.

По словам депутата, комиссия по оценке ущерба еще не началась, однако местные власти уже говорят о том, что люди, у которых есть другое жилье, не получат компенсаций.

«Люди раздражены, потому что пока еще не началась комиссия по оценке ущерба ни имуществу, ни домам, потому что действительно еще вода не ушла. Но уже говорится о том, что если у тебя это не единственное жилье и есть микроскопические доли где-то там в квартире, то все — тебе уже ничего не дадут, ты никаких выплат не получишь ни на ремонт, ни на возмещение, ни на строительство нового дома. И хотя вчера состоялась сессия областного законодательного собрания, хороший закон приняли: земля, которая находится под этими жилыми домами остается за людьми, просто ее переоформляют, и никто эту землю забирать не будет, по новой ее оформлять не надо. А все остальное — проблемы просто как снежный вал», — заключила она.

В ночь на 20 апреля стало известно, что уровень воды в реках Оренбургской области немного снизился — на показатель от одного до 17 сантиметров. В частности сообщалось, что уровень реки Урал снизился до 1017 сантиметров, за сутки от воды были освобождены 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок на территории 22 населенных пунктов.

Ранее в Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом.